Simav’da yılın son kestane hasadını protokol üyeleri yaptı

Kütahya’nın Simav ilçesinde yılın son kestane hasadı, Kütahya Valisi Ali Çelik tarafından gerçekleştirildi.

Simav Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliğe Kütahya Valisi Çelik’in yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ile protokol üyeleri, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve çok sayıda davetli katıldı.

Simav’ın lezzeti ve aromasıyla ünlü kestanesinin, bu yıl ki son hasadını, Simav dağında gerçekleştiren Kütahya Valisi Ali Çelik, Simav kestanesinin bölgede önemli bir tarımsal üretim kaynağı olduğunu ifade etti. Vali Çelik, “Simav yöresinde bu yıl yaklaşık bin 500 ton kestane üretimi yapıldı. 15 -20 milyon TL arasında tarımsal girdisi bulunmaktadır. Özel bir ürün olan kestanede iki önemli noktadan birincisi, orman ürünü olan kestaneye çiftçimizin hassasiyet göstererek bakım yapması gerekiyor. Çiftçimizin bölge dışından kestane fidanı almamasını istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretilen fidanların tercih edilmesi gerekiyor. Bu bölgedeki kestane varlığındaki yaşlanmanın olduğunu biliyoruz. 800 yıl yaşayan kestane ağacından dahi ürün alınabiliyor. Hem devlet, hem de vatandaş olarak bu ürüne sahip çıkarak yaygınlaştırmamız lazım. Bu yıl ki kestane rekoltesinin Simav’a, Kütahya’ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, daha nice ürünü bol yıllara diyoruz” dedi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav kestanesinin, Simav’ın halıdan sonra ikinci tescilli ürünü olacağını belirterek, şu anda dosyanın Türk Patent Enstitüsünde işleme girdiğini ve müjdeli haberi yakın zamanda paylaşacaklarını ifade etti.

Simav Arkeo Park ile Kent Müzesi’nde de incelemelerde bulunan Vali Çelik, Simav’daki kestane üretimine önem ve destek vereceklerini belirtti.