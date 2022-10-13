Silivri’den İstanbul Havalimanı’na otobüs seferi başladı

İstanbul Havalimanı’na bagajlı toplu ulaşım hizmeti veren Havaist, gelen talepler doğrultusunda havalimanı ile Silivri arasında karşılıklı tarifeli otobüs seferlerine başladı.

HVİST-7 numaralı Silivri hattında sefer yapacak otobüsler, Marmara Cezaevi’nden kalkış yaparak sırasıyla Silivri Çarşı (Çorlu durağı), Silivri Terminal, Selimpaşa, Kumburgaz ve Çatalca Devlet Hastanesi’ne uğrayarak havalimanına ulaşacak. İGA İstanbul Havalimanı’ndan Silivri yönüne gitmek isteyen yolcular ise havalimanında ulaşım katında 7 numaralı perondan otobüslere binebilecekler.

Yolcular, 70 TL olarak belirlenen biletlerini www.hava.ist web sitesi ile Havaist mobil uygulamasından QR kod oluşturarak veya belirli ara duraklardan nakit ve araca binişte kredi, banka kartı ile gerçekleştirebilecekler.