Son Dakika
Bakan Soylu:"Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün... "
Silivri’de yolların kapanmaması için çalışmalar sürüyor
Silivri’de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için çalışmalar sürüyor.
Genel 14.02.2021, 16:52
4
Silivri’de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için çalışmalar sürüyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı İstanbul’u etkisi altına aldı. Mega kent yağışın etkisiyle adeta beyaz örtüyle kaplandı. Kentin en çok yağış alan noktalarından biri olan Silivri’de de kar etkisini göstermeye devam ederken, ekipler yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.