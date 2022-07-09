Silivri’de sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı

Silivri’de kesime götürülen daha sahibinin elinden kaçınca vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Silivri Parkköy’de sahibinin kesime götürdüğü dana bir anda kaçtı. Kaçan dana sokakta koşmaya başladı. Hayvanın yanına gitmeye korkan vatandaşlar arabalarla önünü kesmeye çalıştı. Araçtan inen bir adam dananın ipini tutmaya çalışırken, hayvan kaçmaya başladı. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.