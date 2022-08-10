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Silivri’de sağanak yağış etkili oluyor

Silivri’de yetkililerin uyarısının ardından sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Genel 10.08.2022, 12:08
Silivri’de sağanak yağış etkili oluyor

Silivri’de yetkililerin uyarısının ardından sağanak yağış etkili olmaya başladı.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) uyarılarının ardından Silivri’de yağış başladı. Yoğun sağanak yağış, Silivri merkezinde ve köylerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü. Yağış altında ilerlemeye çalışan vatandaşlar ve araçlar da zor anlar yaşadı. Bölgede yağış devam ediyor.

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