Son Dakika
Bakan Koca: “(Torba yasa teklifi) Mesai sonrası çalışmanın isteğe bağlı olarak geri getirilmesi ve emeklilik için iyi bir düzeltme yapılması gerektiği kanaatindeyim.”
Bakan Koca: “(Atamalar) KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat olmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve kura ile de 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak.”
Bakan Koca: “(Topuk kanından SMA taraması) Her doğan bebeğe yıl bitmeden tarama yapmaya başlıyoruz.”
Bakan Koca: “(Molnupiravir) 700 dolar olan ilacın yerine 30-35 kat daha ucuza mal edeceğimizi planladığımız ilacı vatandaşımız ile yakın zamanda buluşturacağız.”
Sağlık Bakanı Koca: “(Turkovac) Sabah Acil Kullanım Onayı’na başvurduğumuzu söylemiştim. Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum, özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğündeki aşı üretim merkezimizin ihalesini yapacağız.”
Silivri’de kaybolan engelli genç kız Samsun’da bulundu
Silivri’de dün akşamdan bu yana kayıp olan engelli genç kız Samsun’da bulundu.
Genel 25.11.2021, 19:26
Silivri’de dün akşamdan bu yana kayıp olan engelli genç kız Samsun’da bulundu.
Silivri’de ikamet eden 25 yaşındaki yüzde 40 engelli Bircan Öden’den, dün saat 17.00’den bu yana haber alınamıyordu. Ailesinin müracaatı üzerine için geniş çaplı araştırma başlatan Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıp genç kızın Samsun’a gittiğini tespit etti. Araştırmalarını Samsun’a yoğunlaştıran ekipler, Bircan Öden’i Samsun’da buldu. Kızlarının bulunduğu bilgisini alan aile, Samsuna doğru yola çıktığı öğrenildi.