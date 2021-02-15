Silivri’de karla mücadele çalışmaları

Kar, megakenti beyaza bürürken ekipler vatandaşların zorluk yaşamamaları için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından hafta sonu etkili olan kar yağışı bugün de aralıklarla devam ediyor. Kar, megakenti beyaza bürürken etkisini sürdüren kar nedeniyle vatandaşların zorluk yaşamamaları için çalışmalar da sürüyor. Bu kapsamda Silivri’de ekipler araçların yollarda kalmaması için kar ve buzları temizliyor.