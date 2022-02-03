Silivri’de kar yağışı etkili oldu

İstanbul’un yüksek kesimlerinden Silivri’de kar yağışı etkili oldu. Ağırlıklı olarak Çaydere Mahallesinde gözlemlenen kar yağışı gece saatlerinde yoğunlaştı ve etkisini arttırdı.