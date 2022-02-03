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Silivri’de kar yağışı etkili oldu
Silivri’de kar yağışı etkili oldu
Genel 03.02.2022, 02:32
Silivri’de kar yağışı etkili oldu
İstanbul’un yüksek kesimlerinden Silivri’de kar yağışı etkili oldu. Ağırlıklı olarak Çaydere Mahallesinde gözlemlenen kar yağışı gece saatlerinde yoğunlaştı ve etkisini arttırdı.