Silivri’de kar yağışı başladı: Yerler bembeyaz oldu

İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Silivri’de yağan yoğun kar dakikalar içinde her yeri beyaza bürüdü.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, 9 Mart Çarşamba İstanbul’da yüksek kesimlerde, 10 Mart Perşembe günü kent genelinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönerek, hafta başına kadar zaman zaman kuvvetli olacağı uyarısında bulunmuştu.

Silivri’de Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, dakikalar içinde her yeri beyaz bürüdü. Tipi şeklinde yağan kar ise sürücülere zor anlar yaşattı.

Kar yağışının pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor