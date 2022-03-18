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Silivri kar yağışı etkili oluyor
İstanbul Silivri’de etkili olan kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.
Genel 18.03.2022, 09:34
İstanbul Silivri’de etkili olan kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul Silivri’de etkili olan kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Vatandaşlar zor anlar yaşamaya başladı.