Silivri Belediyesi tarafından 12.’si düzenlenen Börek Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Silivri Belediyesi tarafından 12. Ortaköy Börek Festivali coşkuyla gerçekleştirildi. 118 tepsi böreğin yarıştığı festivalde dereceye girenlere altın hediye edildi. Festivalde ayrıca vatandaşlara yaklaşık 200 tepsi börek ikram edildi.

Silivri Belediyesi tarafından 12. Ortaköy Börek Festivali, coşkuyla gerçekleştirildi. Birbirinden maharetli kadınların yarıştığı festivalde 118 tepsi börek yarışması da yapıldı.

Etkinliğe katılan misafirlere yaklaşık 200 tepsi böreğin ikram edildiği festivalde, yarışmacılardan Gülden Beyaz 3., Hatice Güler 2., Fatma Binnaz ise 1. oldu. Dereceye girenlere tam, yarım ve çeyrek altın, börek yarışmasına katılanlara ise gram altın ödülü verildi.

Etkinliğe ilişkin konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri’nin en müstesna olan mahallesi olan Ortaköy’deyiz. Ortaköy’ün geleneksel hale gelmiş bu yılda 12.’sini tertiplediğimiz börek festivalinde sizlerleyiz. Tüm Silivri ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlarımız Ortaköy’ümüzün meşhur Patriyot böreklerini tatmak için buradalar. Festivalimizde yarışmamız olacak. Silivri’nin kültürünü anlatan folklar gösterileri olacak. Biz Silivri’de hayat var demeye, Silivri’nin kültürünü tarihini, örf ve adetlerini yaşatmaya bu festivallerle devam edeceğiz” dedi.