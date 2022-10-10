Şile Palamut Festivali başlıyor

Şile Belediyesi tarafından bu yıl ilk düzenlenecek olan 1. Şile Palamut Festivali 15 Ekim tarihinde birbirinden güzel etkinliklerle başlıyor. Balıkçılık kültürüne, balığın faydalarına ve palamut balığının en verimli adresi olan Şile’deki önemine saygı duruşu olacak festivalde söyleşiler, dans gösterimleri, müzik dinletileri ve çok sayıda atölye yer alacak.

Doğal güzellikleri, kültürel geçmişi ve tarihi dokusu ile İstanbul’un yanı başındaki cenneti Şile geçmişten günümüze bir balıkçı kasabası olarak varlığını sürdürüyor. Şile Belediyesi’nin ismini Karadeniz’in bereketinden alarak bölge ile özdeşleşen Şile Palamudu’nun değerini, önemini sahiplenerek, insan vücuduna faydalar sağlayan balık tüketimine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilecek olan festivalin gelenekselleşmesi hedefleniyor.

Şile’nin geçmişten günümüze gelen denizcilik mirasına sahip kimliğiyle önemli bir denizcilik destinasyonu olduğunu belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Doğal kaynaklarımızı sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde, denizleri ve balıkları en iyi koruyacak olanlar en başta elbette balıkçılarımız. Biz de Şile Belediyesi olarak atalarımızdan miras kalan balıkçılığımızı yaşatmak için elimizden geleni yapmak için çalışıyoruz. Bu sebeple bu yıl ilk kez 1. Şile Palamut Festivali’ni düzenliyoruz. Öncelikle Eylül ayında başlayan tüm balıkçılarımız için bol kazançlı ve bereketli geçmesi en büyük temennimiz. Ve elbette deniz ürünleri mutfağına merak duyan herkesi festivalimize davet ediyoruz” diye konuştu.

Palamut balığının en verimli adresi: Şile

Bahar aylarında beslenmek için Karadeniz’e çıkıp, sonbaharda Marmara’ya oradan da Çanakkale’ye kadar inen Palamut balıkları, sürü halindeki; uskumru, kolyoz, istavrit, hamsi, sardalya gibi balıklarla beslenir ve Marmara’dan Boğaz’a geçmeden önce Şile bölgesinde yemlenirler. Şile bölgesi kayalıklarda yaşayan küçük balıkları ve kabuklu deniz canlıları ile zengin bir bölge olduğundan; Palamut balıkları burada kaldığı sürede büyür, yağlanır ve en lezzetli halini alır.

Şile, 1 Eylül’de sona eren av yasağının ardından Marmara bölgesinde Palamut balığının avlanıldığı ilk limandır. Bu özelliği ile de Palamut balığı en taze şekilde İstanbul’a ulaşır. Bölgenin önemli geçim kaynakları arasında bulunan balıkçılığa da bir saygı niteliği taşıyan, Şile Belediyesi tarafından ilki gerçekleştirilecek olan Şile Palamudu Festivali, katılımcılara balıkçılık kültürüne dair yepyeni bilgiler sunacak.

Şile Palamut Festivali programı dopdolu

Katılımcılara unutulmaz deneyimler sunacak olan Palamut Festivali saat 14.00’te Şile etkinlik alanında halk oyunları ekibinin gösterisiyle başlayacak. İbrahim Camcı, Mustafa Kibar, Bahattin Gümrah ve Sabri Trabzonlu ile Bir Palamut Hikayesi başlığıyla keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Ardından Prof. Dr. Saadet Karakulak ve Şef Öğr. Gör. Ramazan Ceylan ile Sürdürülebilir Balıkçılık Ve Deniz Ürünlerinde Coğrafi İşaret hakkında bir söyleşi gerçekleştirecek. Balıkçılığın sürdürülebilirliğine, coğrafi işaret değer ve öneminin aktarılacağı bu değerli söyleşi sonrasında Müzisyen Nahit Akdemir, Karadeniz Ezgileri performansıyla, misafirlere unutamayacakları bir müzik şöleni sunacak.

Ünlü şeflerden balık kültürüne dair önemli bilgiler

Türkiye’nin en başarılı şefleri arasında yer alan değerli şeflerimiz; Türev Uludağ, Eyüp Kemal Sevinç, Şefika Günyel ve Yıldız Öz Samaha ise festival misafirlerine Bir Kültürel Miras Olarak Mutfak ve Yerel Reçetelerin Önemi söyleşileriyle, balık kültürüne dair ilgi çekici hikayeler ve bilgiler aktaracak. Gençlik Orkestrası Quartet’in de performans sergileyeceği Şile Palamut Festivali’nde birbirinden ilgi çekici atölyeler de düzenlenecek.

Çocuklara özel, Origami Atölyesi, Kendi Seramik Kupamı Tasarlıyorum, Ben Şef Oldum, Geri Dönüşümden Kâğıt Heykel Atölyesi, Olta Atmayı Öğreniyorum, yetişkinler için ise Agm İleri Dönüşüm Atölyesi, Yerel Ustalarla Lakerda Atölyesi, Şile Yeryüzü Pazarı Ürünleri Tadımı, Coğrafi İşaretli Şile Kestane Balı Tadımı, Bir Yerel Lezzet, Maydanozlu Palamut atölyeleri renkli karelere sahne olacak.