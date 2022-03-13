Şile Belediyesi’nden karla tam kadro mücadele

İstanbul’da 4 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini artırırken, bazı bölgelerde sabah saatlerinde de etkisini devam ettiriyor. Şile Belediyesi de vatandaşların rahatı ve güvenliği için, ekipleriyle kar nöbetini sürdürerek; tuzlama, kar temizleme ve aşevi hizmetlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile Belediyesi’nin karla mücadele çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbul’da ve Şile’de kar yağışı beklentisinin oluşmasıyla birlikte, ilçe merkezinde ve 62 mahallede gerekli tüm önlemleri aldık ve görevlendirmeleri yaptık. Olumsuzlukların yaşanabileceği bölgelere müdahale için hazır bekliyoruz. Komşularımızın rahatı ve güvenliği için 24 saat görev başındayız. Ekiplerimiz ilçemizin her noktasında canla başla çalışıyor” dedi.

Başkan Ocaklı saha ekipleriyle bir araya geldi

4 gündür devam eden kar mesaisinde görev yapan saha personelini ziyaret eden Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, ekiplere kolaylık diledi.

Şile Belediyesi tüm birimleriyle görev başında

Şile Belediyesi; Şile genelinde toplamda 257 personel ile 48 görevli araçla, kar yağışına karşı gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında 250 ton tuzlama yaptı. Beyaz Masa, sosyal medya ve diğer iletişim kanallarından gelen talepler doğrultusunda küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren Şile Belediyesi ekipleri 4 günlük yoğun kar mesaisini başarıyla tamamladı. Şile Belediyesi Aşevi de ihtiyaç sahibi Şileli vatandaşlara ulaşarak günlük hazırlanan sıcak yemekleri mahalle mahalle ziyaret ederek adreslerine ulaştırdı.

Patili dostlar da koruma altında

Şile Belediyesi’nin karla mücadelede Şileli komşularına sunduğu hizmetlere, patili dostlar da dahil. Şile Belediyesi’ne bağlı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşullarında dört ayaklı, sevimli dostları da ihmal etmeyerek, mama ihtiyaçlarını karşılıyor ve tıbbi bakımlarını üstleniyor.