Şile Belediyesi Müzik Okulu Öğrencileri konservatuar yolunda

Şile Belediyesi bünyesinde eğitim veren Müzik Okulu öğrencileri, her yıl olduğu gibi 2021-2022 eğitim yılının sonunda da üstün başarı sergileyip konservatuar eğitimi almaya hak kazanarak, başarılı bir sanatçı olmanın ilk ve en büyük adımını attı.

Şile Belediyesi, bünyesinde ’Şile Belediyesi Müzik Okulu Öğrencileri’ profesyonel sanat hayatına emin adımlarla yürüyor. Öğrenciler, her yıl olduğu gibi 2021-2022 eğitim yılının sonunda da üstün başarı sergileyip konservatuar eğitimi almaya hak kazanarak, başarılı bir sanatçı olmanın ilk ve en büyük adımını attılar.

Konservatuar eğitimi almaya hak kazanan öğrencilerimizin isimleri şöyle:

1.Ali Yılmaz - MSGDÜ Devlet Çocuk Konservatuarı Müzik Bölümü

2.Defne Ela Damar - MSGDÜ Devlet Çocuk Konservatuarı Müzik Bölümü

3.Ela Merve Bağater - MSGDÜ Devlet Çocuk Konservatuarı Müzik Bölümü

4.Elif Ece Ergün - MSGDÜ Devlet Çocuk Konservatuarı Müzik Bölümü

5.Mayıs Aysima Kaya - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yarı Zamanlı Piyano Bölümü

6.Miray Yurduseven - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yarı Zamanlı Gitar Bölümü

7.Öykü Budak - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Devlet Çocuk Konservatuarı Müzik ve Koro Bölümü

Geleceği·n müzisyenlerini yetiştiren muhtevalı eğitim

Tümü akademik müzik eğitiminin ülkemizdeki en köklü okullarında eğitim alma hakkı kazanan Şile Belediyesi Müzik Okulu öğrencileri profesyonel sanat hayatına emin adımlarla yürüyor. Toplamda 14 farklı müzik aleti üzerine yetenekleri doğrultusunda eğitim alan öğrenciler piyano, trompet, klarnet, flüt, trombon, korno, saksafon, efonyum, tuba ve ritim aletlerinin yanı sıra koro ve solfej eğitiminde profesyonel yardım alıyor.

’Şile Belediyesi Müzik Okulu’ gençleri sanatta desteklemeyi sürdürecek

Şile Belediyesi Müzik Okulunda eğitim görmüş ve konservatuar eğitimini tamamlayarak, Sinan Akbay ve Nazlıcan Bektaş önderliğinde eğitim alan öğrenciler aldıkları profesyonel müzik eğitiminin yanı sıra sosyalleşerek disiplinin çalışmanın bilincini kazanıyorlar. 1992 ve 2022 yılları arasında lise ve üniversitelerin güzel sanatlar bölümünde eğitim almaya hak kazanan 40 öğrencinin geleceğine büyük bir katkı sunan Şile Belediyesi Müzik Okulu gençleri sanat konusunda desteklemeye devam edecek.