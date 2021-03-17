Silahla yaralanan "paçalı şahin" tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Kırıkkale’de devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan "paçalı şahin" 1,5 aylık tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Kırıkkale’de, Çelebi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı önleyici kolluk devriyesi tarafından 8 Şubat 2021 günü İğdeli köyü yakınlarında bölgede nadir görülen "paçalı şahin" ateşli silahla yaralı halde bulundu. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Veterinerlik Fakültesi’ne getirilen yaralı şahin, veteriner doktorlar tarafından 2 hafta boyunca tedavi gördü. Şahinin buradaki tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Görevliler tarafından paçalı şahine, 3 hafta süreyle uçma egzersizleri yaptırıldı. Tamamen uçabilecek duruma gelen şahin, jandarma tarafından yaralı olarak bulunduğu İğdeli köyünde doğal ortama bırakıldı.