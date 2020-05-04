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Siirt’te, yayla muzu olarak bilinen ışgının fiyatları el yakıyor

SİİRT’İN ŞİRVAN İLÇESİNDE YÜKSEK RAKIMLI DAĞLARDA KARLARIN ERİMESİYLE ORTAYA ÇIKAN VE BÖLGEDE YERLİ MUZ OLARAK ADLANDIRILAN IŞGIN KİLOSU 20 LİRADAN SATILIYOR.

Siirt’te, yayla muzu olarak bilinen ışgının fiyatları el yakıyor

SİİRT’İN ŞİRVAN İLÇESİNDE YÜKSEK RAKIMLI DAĞLARDA KARLARIN ERİMESİYLE ORTAYA ÇIKAN VE BÖLGEDE YERLİ MUZ OLARAK ADLANDIRILAN IŞGIN KİLOSU 20 LİRADAN SATILIYOR.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:48
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Siirt’te, yayla muzu olarak bilinen ışgının fiyatları el yakıyor

Siirt’in Şirvan ilçesinde yüksek rakımlı dağlarda karların erimesiyle ortaya çıkan ve bölgede yerli muz olarak adlandırılan ışgın kilosu 20 liradan satılıyor.

Şirvan ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde yetişen ve ilkbaharla birlikte dağlarda toplanan ışgın, kilogramı 20 lira olmasına rağmen rağbet görüyor. Her yıl ilkbahar aylarında dağlarda toplanan ışgını köylülerden alarak şehir merkezinde el arabasında sattığını belirten Muhammet Yıldız, bu yıl ışgının az olması ve piyasaya yeni yeni çıkması nedeniyle kilogramının 20 liradan satıldığını söyledi. Işgın bitkisinin tansiyon, şeker ve kalp gibi hastalıklara iyi geldiği için vatandaşlar tarafından tercih edildiğini kaydeden Yıldız, "İlkbahar ile birlikte dağlardaki karlar eriyince ışgın ortaya çıktı. Şirvan tarafından geliyor bunlar. Şuan kilosu 20 liradan başlıyor. Şeker ve tansiyona birebirdir. Doğal bir ürünümüzdür" dedi.

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