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Siirt’te indirimi duyanlar tedbirleri unutup mağaza önünde kuyruğa girdi

Siirt’te bir mağazada uygulanan indirimi duyan vatandaşlar izdihama neden oldu. Mağazanın önünde oluşan uzun kuyrukta korona virüs salgınına rağmen sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Genel 09.04.2021, 12:09
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Siirt’te indirimi duyanlar tedbirleri unutup mağaza önünde kuyruğa girdi

Siirt’te bir mağazada uygulanan indirimi duyan vatandaşlar izdihama neden oldu. Mağazanın önünde oluşan uzun kuyrukta korona virüs salgınına rağmen sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir mağaza indirim kampanyası düzenledi. İndirimli ürünlerden almak isteyen vatandaşlar mağazanın önünde toplanırken, uzun kuyruk oluştu. Kentte izdiham ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Mağaza önüne gelen polis ekipleri, kalabalığa sık sık uyarı yaptı. Sosyal mesafeye uymadığı görülen kalabalığa polis ekipleri müdahale ederek vatandaşları sıraya koyup sosyal mesafeye uygun şekilde alışveriş yapmalarını sağladı. Vatandaşların korona virüsü hiçe sayarak mağazanın önünde izdihama neden olmaları tepkilere neden oldu.
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