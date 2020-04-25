Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
98759
ALTIN
387.114
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6210
EURO
7.5498

Siirt’te 6 noktada karantina uygulaması kaldırıldı

SİİRT’İN ŞİRVAN İLÇESİNE BAĞLI YAĞCILAR KÖYÜ GÖZLÜ MEZRASI İLE CEVİZLİK KÖY MERKEZİ VE KÖYE BAĞLI HATE, EVSEL, HIDIRHAN, BOMBAT MEZRALARINDA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN KARANTİNA SONA ERDİ.

Siirt’te 6 noktada karantina uygulaması kaldırıldı

SİİRT’İN ŞİRVAN İLÇESİNE BAĞLI YAĞCILAR KÖYÜ GÖZLÜ MEZRASI İLE CEVİZLİK KÖY MERKEZİ VE KÖYE BAĞLI HATE, EVSEL, HIDIRHAN, BOMBAT MEZRALARINDA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN KARANTİNA SONA ERDİ.

25 Nisan 2020 Cumartesi 10:58
3 Okunma
Siirt’te 6 noktada karantina uygulaması kaldırıldı

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyü Gözlü mezrası ile Cevizlik köy merkezi ve köye bağlı Hate, Evsel, Hıdırhan, Bombat mezralarında korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt’te 6 noktada karantina tedbirlerinin sona erdiği ifade edildi. Şirvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Yağcılar köyü Gözlü mezrası ile Cevizlik köy merkezi ve köye bağlı Hate, Evsel, Hıdırhan, Bombat mezralarında karantina tedbirlerinin sona erdiği belirtilirken karantina kurallarına sabırla uyan vatandaşlara teşekkür edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bingöl’de şehit annesine "Vefalı" hizmet
Bingöl’de şehit annesine "Vefalı" hizmet
Bayrağı öpmek için herkesin gitmesini bekledi
Bayrağı öpmek için herkesin gitmesini bekledi
Korona döneminde kan bağışı azaldı
Korona döneminde kan bağışı azaldı

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim