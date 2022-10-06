Siirt’te 6-7 Ekim Kobani olayları hafızalardan silinmiyor

HDP’nin çağrısı üzerine 6-8 Ekim 2014’te terör örgütü yandaşlarının saldırıları sonucu 2 polisin şehit olduğu, 37 vatandaşın da hayatını kaybettiği olayların üzerinden 8 yıl geçerken, teröristlerin yakıp yıktığı yerler devlet eliyle onarılarak yeniden halkın hizmetine sunuldu.

HDP’nin çağrısı üzerine 6-8 Ekim 2014’te terör örgütü yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede çıkarttığı olaylarda toplam 2 polis şehit olurken, 37 vatandaş da hayatını kaybetmişti. 5 sivilin hayatını kaybettiği, 17 sivil ile 20 emniyet mensubunun yaralandığı Siirt’te ise gözaltına alınan 69 kişiden 16’sı tutuklanmıştı. Kamuya ait ilk ve orta dereceli 12 okul, kütüphane, halk eğitim merkezi, 4 sağlık merkezi, bir acil sağlık istasyonu ve erkek öğrenci yetiştirme yurdu yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti. Siirt’te 6-7 Ekim olayları, üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen hafızalardan silinmiyor.

Olayın görgü tanıklarından olan dönemin Kültür ve Turizm İl Müdürü Remzi Uslu, yaşananların büyük bir kabus olduğunu söyledi. Uslu, "Bilindiği üzere 2014 yılında tüm Türkiye’de yaşandığı gibi ilimizde de yaşanan Kobani olayları tarihte kara bir leke olarak yerini almıştır. Kobani olaylarında eğitim, sağlık ve kültür alanlarında birçok tesisimiz maalesef büyük bir zarara uğradı. Devletimiz büyük, devletimiz güçlü bir devlet. Yanan kütüphane yerine 15 gün gibi kısa bir sürede daha modern, daha donanımlı bir kütüphane hizmetine başladı. Bunun yanında sağlık ocakları, okul binaları yerlerine de yeni ve modern binalar oluşturuldu. Eğitim anlamında yıldızı parlayan Siirt, birçok tıp fakültesine, mimarlık, mühendislik olmak üzere birçok fakülteye öğrenci kazandıran bir ilimiz. Gönlümüzden geçen bu kara lekenin başta ilimiz olmak üzere ülkemizin hiçbir yerinde olmaması yönündedir. Allah ülkemize böyle bir günü bir daha yaşatmasın. Dolayısıyla çok kısa bir süre içinde yaraları saran devletimize Allah zeval vermesin” dedi.