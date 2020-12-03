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Siirt’te 5 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Siirt’in Kurtalan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Genel 03.12.2020, 09:10
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Merkez üssü Siirt’in Kurtalan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’dan yapılan açıklamada, merkez üssü Siirt’in Kurtalan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Deprem, Siirt başta olmak üzere Diyarbakır, Batman, Mardin’de de hissedildi.Siirt’te deprem nedeniyle vatandaşların panikle dışarı çıkarken, Mardin’de bir radyo binasındaki eşyaların sallandığı görüldü.