Siirt’te 5 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Siirt’in Kurtalan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, merkez üssü Siirt’in Kurtalan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Deprem, Siirt başta olmak üzere Diyarbakır, Batman, Mardin’de de hissedildi.

Siirt’te deprem nedeniyle vatandaşların panikle dışarı çıkarken, Mardin’de bir radyo binasındaki eşyaların sallandığı görüldü.