Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu: “Yaralarımızı en kısa sürede saracağız”

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, “Biz bize yeteriz. Devletçe, milletçe bu yaralarımızı en kısa sürede saracağız” dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve Siirt’te de şiddetli hissedilen depremden etkilenen vatandaşlar için Siirt Valiliği seferber oldu. Siirt 112 Acil Çağrı Merkezi’nde gazetecilerle bir araya gelen Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt’te herhangi bir can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, “Milletçe başımız sağolsun. Öncelikle ölenlere rahmet diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnşallah biran önce bütün Türkiye orada, hepimiz oradayız. 81 vilayet, 85 milyon herkes, bütün devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan, bütün valilerimiz, bütün kaymakamlarımız ve bütün belediye başkanlarımız bütün milletimizin bütün imkanlarıyla ve kalbiyle orada. İnşallah biran önce sağ salim enkazın altında kalan vatandaşlarımıza ulaşırız. Sağ salim çıkarlar. Tabii yaralılar var. Allah’tan şifalar diliyoruz. Biz çok büyük felaketlerle baş ettik, Allah’ın izniyle milletçe bununla da devletimiz, milletimiz hep beraber baş edeceğiz. Bugünkü depremle bütün vatandaşlarımız, Siirtli hemşerilerimiz, halkımız tedirgin olmuşlardır. Allah’a şükür herhangi bir can kaybımız yok. Ciddi bir mal, hasar kaybımız yok. Sadece 8 vatandaşımız panik ve korkudan dolayı baygınlık geçirme, fenalık geçirme ve bir atla düşme şeklinde vatandaşımız var, onun dışında Allah’a şükür hiçbir sıkıntı yok. Deprem bölgesinde şu anda kar kış var, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında insanlarımız var. Şu anda binlerce görevli orada çalışıyor. Asıl aklımız orada, canımız orada, kalbimiz orada. Büyük geçmiş olsun, başımız sağ olsun milletçe. Allah daha beter kaza ve belalardan korusun. Allah milletimizi, devletimizi korusun. Biz bize yeteriz. Bütün Siirt halkı, devleti, yönetimi bütün halkımız buradayız. Bu yaralarımızı da saracağız ve ayağa kalkacağız” diye konuştu.