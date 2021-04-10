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Siirt şehidi Kayseri’ye geldi

Siirt’in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Niğdeli Uzman Çavuş Erkan Erdem’in naaşı Kayseri’ye geldi.

Genel 10.04.2021, 11:23
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Siirt şehidi Kayseri’ye geldi

Siirt’in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Niğdeli Uzman Çavuş Erkan Erdem’in naaşı Kayseri’ye geldi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik ’Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu’nda’ PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 28 yaşındaki Uzman Çavuş Erkan Erdem şehit düştü. Niğdeli Uzman Çavuş Erdem’in cenazesi, Siirt’te düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda protokol üyeleri ve askeri erkan tarafından karşılanan Şehit Erdem’in cenazesi, buradan karayolu ile son yolculuğuna uğurlanacağı Niğde’ye hareket etti.
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