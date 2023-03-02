"Sigara işitme kaybına neden oluyor"

Bilim insanlarının yaptığı bir araştırma sonucu, günde 1 paketten fazla sigara içen kişilerin, sigara içmeyenlere veya çok az sigara içenlere göre daha kötü işitme eşiklerine sahip olduğunu ortaya koydu. Konuyla ilgili 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü öncesi değerlendirmelerde bulunan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Bu durum ne yazık ki pasif içiciler için de geçerli” dedi.

Uzmanlar, sigaranın pek çok sağlık sorununun yanında işitme sağlığını da olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Doç. Dr. Mustafa Aydın, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Sigara, içerdiği zararlı maddeler ile işitme sağlığımız üzerinde olumsuz etkiliyor ve işitme kaybına neden oluyor. Bu durum ne yazık ki pasif içicileri için de geçerli bir durum.” dedi.

Sigaranın kalp ve damar hastalıkları ile akciğer hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa sebebiyet verdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Aydın, “Bilindiği üzere sigaranın içinde 4500 civarında zararlı kimyasal mevcut. Bunlar vücutta pek çok organı hedef alarak hasar oluşturmaktadır. Kulak da etkilenen organlardan bir tanesi” diyerek sigaranın işitme sağlığı üzerine de olumsuz etkilerinin olduğuna dikkat çekti.

Pasif içicilerin riski yüzde 28

Sigara içenler ile dumanına maruz kalan yetişkinlerin yüksek oranda işitme kaybı riski taşıdığını belirten Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Yapılan çalışmalara göre sigara içen kişi, dumanı ortama saldığında onunla birlikte mikro partiküller de salınıyor. Gözle görülmeyen partiküller çocuğumuz ve hatta hayvanlarımız tarafından solunarak kana karışıyor. Sigara içmeyen ancak sigara dumanına maruz kalan pasif içici kişilerin işitme kaybı riski yüzde 28 oranında artıyor. Bu gibi durumlarda, özellikle küçük çocuklarda orta kulak iltihabı çok sık rastlanan bir durum olduğundan çocuk sağlığına olumsuz etkileri çok büyük.” diyen Aydın, sigarayı bırakmanın veya azaltmanın ve tütün dumanına pasif olarak maruz kalmaktan kaçınmanın işitme kaybını büyük oranda azaltmak için önemli olduğuna dikkat çekti.

Sağlığımızı korumak bizim elimizde

Sigarayı bırakmanın hem kendi sağlığımızı hem de gelecek nesillerin sağlığını korumak için önemli olduğunu kaydeden Doç. Dr. Aydın son olarak şunları kaydetti: “Sigarayı bırakmak ve sağlığımız korumak bizim elimizde. Geleceğimiz bizim elimizde. Her zaman söylediğimiz gibi sigaranın son molekülü yok olana kadar mücadeleye devam edeceğiz.”