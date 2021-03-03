Sıfır otomobilin 2 kapısı değişmiş, direği boyalı çıktı

Adana’da 2017 yılında sıfır kilometre aldığı otomobili geçen hafta satmak isteyen Ömer Faruk Talaş, ekspere gittiğinde aracın sağ 2 kapısının değişmiş, iç direklerinde de işlem olduğunu öğrendi. Firmadan herhangi bir olumlu dönüş alamayan Talaş, bir an önce mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Adanalı iş adamı Ömer Faruk Talaş, 2017 yılında 90 bin liraya sıfır kilometre 01 ET 364 plakalı Fiat Egea marka otomobil satın aldı. Geçen hafta otomobilini satmak için alıcı olan bir şahısla anlaşan Talaş, aracı ekspere götürdü. Eksperde yapılan incelemede aracın sağ 2 kapısının değişmiş, iç direklerinde de işlem olduğu belirlendi.

Sıfır kilometre aldığı otomobilinin hasarlı çıkması üzerine Ömer Faruk Talaş, durumu firmaya iletti. Firma ise bilirkişi gönderdi ancak daha sonra Talaş’ın telefonlarını cevapsız bıraktı. Aracında yaklaşık 20 bin lira değer kaybı olduğunu söyleyen Ömer Faruk Talaş, konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Talaş, “Ben bu aracı 2017 yılında sıfır kilometre olarak almıştım. Geçtiğimiz hafta aracı satmak isterken ekspere gittiğimde sağ 2 kapısının değişmiş, iç direklerinde de işlem olduğunu öğrendim. Fiat’a bu durumu danıştığımızda ise hep bir erteleme söz konusu oldu. Bilirkişi geçtiğimiz gün geldi ancak şuanda da firma telefonlarına cevap vermiyor. Herhangi bir geri dönüş alamadık. Mağduriyetimiz çok yüksek. Yaklaşık 20 bin lira zararımız var. Fiat firmasından çok fazla araç alıp satmıştık ama bu saatten sonra asla çalışmayız onlarla” diye konuştu.

Öte yandan Ömer Faruk Talaş, mağduriyetinin giderilmesini istediğini söyledi.