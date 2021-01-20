Şiddetli soğuklarda jeotermal su rahatlığı

Hava sıcaklığının eksi 21 dereceye kadar düştüğü Eskişehir‘de, jeotermal kaynaklardan sağlanan sıcak suyunun aktığı çeşme ve tulumbalar vatandaşlara büyük rahatlık sağlıyor.

Gündüzleri bile eksi 5-8 dereceye kadar inen hava sıcaklığı günlük yaşamı hayli zorlaştırıyor. Eskişehir’in yer altı zenginliklerinden olan jeotermal suları, birçok noktadaki tulumba ve çeşmelerle aktarılarak vatandaşlara 25-30 derece sıcaklıkta su sağlıyor. Şebekelerdeki soğuk sular ve birçok noktada gözlemlenen donmalar sebebi ile zorluk yaşayan insanlar, sıcak sudan oldukça memnun. Sıcak olmasının yanında da şifalı olarak nitelendirilen yer altı kaynağı başta camii cemaati için bulunmaz nimet. İbadetleri için tarihi Reşadiye Camii’ne gelen vatandaşlar, şadırvanından akan doğal sıcak su nedeniyle oldukça memnun.

“İbadetimizi yapmamıza yardımcı oluyor”

Konuyla alakalı konuşan cami cemaatinden Ömer Unutmaz, sıcak su nedeniyle ibadetlerinin kolaylaştığını aktardı. Unutmaz; “15 20 seneden beri devamlı bu çeşmelere geliyoruz. Buralar kaplıca bölgesi ve yeraltından, 300 metre derinlikten sıcak su çıkıyor. Burada devamlı yaz, kış sıcak su akar. Bu durum cemaate çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu büyük bir nimet, abdestimizi alıyoruz, namazımızı kılıyoruz şükürler olsun çokta güzel sıcak su. Diğer zamanlarda hamamlarda var burada termal hamamlar gayet iyi. Biz çok memnunuz Cenab-ı Allah bizlere böyle bir nimet vermiş, biz de faydalanıyoruz. Tam net olarak bilmiyorum ama şu anda bir 20 derece kadar sıcaklıkta akıyor. Tabii hamamlarda daha sıcak akıyor kapalı olduğu için. Burası açık olduğu için daha soğuk olması normal. Soğuğa karşı çok etkili oluyor abdest alırken üşümüyoruz. İbadetimizi yapmamıza yardımcı oluyor” diye konuştu.