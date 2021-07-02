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Sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi süs havuzlarına girmekte buldu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde termometreler 35 dereceyi gösterince vatandaşlar serinlemek için süs havuzlarına girdi. Süs havuzuna giren vatandaşlara zabıta ekipleri müdahale ederken, bazı vatandaşlar ekiplere zorluk çıkardı.

Genel 02.07.2021, 17:26
Sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi süs havuzlarına girmekte buldu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde termometreler 35 dereceyi gösterince vatandaşlar serinlemek için süs havuzlarına girdi. Süs havuzuna giren vatandaşlara zabıta ekipleri müdahale ederken, bazı vatandaşlar ekiplere zorluk çıkardı.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde son 3 gündür hava sıcaklıkları 35 derecin üzerine çıkarken, sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek süs havuzlarına girdi. Yanlarında havlularını da getirip süs havuzunda serinleyen vatandaşlara zabıta ekipleri müdahale etti. Süs havuzlarını kullanmakta ısrar vatandaşlar zabıta ekiplerine zorluk çıkardı.
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