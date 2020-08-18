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Sıcaktan bunalan köpeklerin fıskiye keyfi
SAMSUN''DA SICAKTAN BUNALAN KÖPEKLERİN SULAMA FISKİYELERİYLE SERİNLEDİĞİ ANLAR BÖYLE FOTOĞRAFLANDI
Genel 18.08.2020, 11:02
Samsun’da sıcaktan bunalan köpeklerin parktaki çimleri sulamada kullanılan fıskiyelerle oyun oynayıp serinlemeleri ilginç görüntü oluşturdu.
Samsun’un İlkadım ilçesi Tütün İskelesi sahilinde bir çay bahçesine ait Dost ve Şıla isimli kurt cinsi iki köpek sıcaktan bunalınca serinlemek için çareyi fıskiyede buldu. Dost ve Şıla, parkı sulamada kullanılan fıskiyelerle hem oyun oynadılar hem de serinlediler. Can dostların oyun oynayıp kendilerini ıslatıp serinlemeleri ilginç görüntü oluşturdu.
Vatandaşlar da köpeklerin su ile oynayarak serinlemelerini ilgiyle izledi.
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