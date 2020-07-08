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Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiye ile serinledi
MALATYA’DA SICAKTAN BUNALAN ÇOCUKLAR, BELEDİYENİN PARKLARI SULADIĞI SIRADA KENDİLERİNİ SUYUN ÖNÜNE ATARAK SERİNLİYORLAR.
Genel 08.07.2020, 13:39
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Malatya’da sıcaktan bunalan çocuklar, belediyenin parkları sulamak için açtığı fıskiyelerin altına girerek serinledi.
Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 40 dereceye kadar çıktığı Malatya’da, sıcaktan bunalan çocuklar serinlemek için ilginç yöntemler buluyor. Parklar sulandığı esnada bu durumdan faydalanan çocuklar, kendilerini tazyikli suyun önüne atarak serinlemeye çalışıyor.
Hidayet Mahallesi’ndeki bir parkta kameralara yansıyan anlarda, çocuklar park sulaması yapan belediye kamyonunu görünce kendilerini suyun önüne attı. Ağaçlar sulanırken, çocuklar da serinlemenin keyfini yaşıyor.
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