banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Buğday hasadı yüz güldürdü
Buğday hasadı yüz güldürdü
Shakira’ya 8 yıl hapis talebi
Shakira’ya 8 yıl hapis talebi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Sıcaktan bunalan çocuklar çareyi süs havuzunda buldu

Kayseri’de hava sıcaklıkların 35 dereceyi bulmasıyla sıcaklıktan bunalan çocuklar süs havuzunda ve su birikintisinde serinledi.

Genel 29.07.2022, 14:52
Sıcaktan bunalan çocuklar çareyi süs havuzunda buldu

Kayseri’de hava sıcaklıkların 35 dereceyi bulmasıyla sıcaklıktan bunalan çocuklar süs havuzunda ve su birikintisinde serinledi.

Kayseri’de hava sıcaklıkları artarak kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar sıcaklıktan korunmak için ağaç gölgelerine sığınırken, şemsiyeler bu kez yağmur değil sıcaktan dolayı açıldı. Ayrıca kent merkezinde ve Tomarza’da 35 dereceyi bulan sıcaklıktan bunalan çocuklarda kendini süs havuzlarına ve su birikintilerine attı. Suya girerek serinleyen çocukla, suda oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünde, hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğinin beklendiğini söyleyerek, vatandaşları sıcaklıklara karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Yorumlar (0)
31°
az bulutlu