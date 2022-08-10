Sıcak yaz günlerinin serinleten lezzeti ’baklavalı dondurma’

Gastronomi kenti Gaziantep’te bir tatlı ustası, yaz aylarının en çok tercih edilen iki tatlısı olan baklava ve dondurmayı birleştirerek ‘baklavalı dondurma’ yaptı. Hem lezzeti hem de görüntüsü ile dikkat çeken baklavalı dondurma, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen müşterilerin de beğenisini kazandı.

Baklavası, kebabı, beyranı, içli köftesi, dolması ve çeşit çeşit yemekleri ile Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen gastronomi kentlerinden bir olan Gaziantep’te yeni bir lezzet vatandaşların beğenisine sunuldu. Gaziantepli baklava ustası Serdal Urhan, inovasyon ürün olarak yaz aylarının en çok tercih edilen iki tatlısı baklava ve dondurmayı birleştirdikten sonra çekilmiş Antepfıstığı ile harmanlayarak baklavalı dondurma yaptı. Hem lezzeti hem de görüntüsü ile dikkat çeken baklavalı dondurma, müşterilerin de beğenisini kazandı.

“Yazın en çok tercih edilen iki lezzetini birleştirdik”

Yeni lezzeti pek çok denemenin ardından tutturduklarını ve eşsiz lezzetin ortaya çıkış hikayesini anlatan Urhan, “Yaz aylarının serinleten lezzeti dondurmadır. Dondurmanın yanında da en çok tüketilen tatlı baklava olduğu için biz de bu iki eşsiz lezzeti birleştirmek istedik. Çok kez deneme yanılma yoluyla bu iki lezzeti birleştirmek için çalıştık. Ortaya çıkan lezzeti kendimiz tattık, müşterilerimize tattırdık ve sonunda aradığımız lezzeti bulduk. Şu anda da belli bir standart ile servisini yapmaya başladık. Sonuç olarak iki eşsiz lezzeti birleştirerek baklavalı dondurma yaptık. Bu yeni lezzet oldukça da beğenildi. Yiyenler çevresine yaymaya başladı. Sosyal medyada da oldukça ilgi gördü” dedi.

Baklava, dondurma ve Antepfıstığı birleşiyor

Baklavalı dondurmanın yapılışını da tarif eden Serdal Urhan, “Normal dondurma sütümüzü makinede bir kıvama getirdikten sonra üzerine taze dilim baklavalarımızı ekliyoruz. Dondurma ve baklava makine bıçaklarıyla harmanlanarak bir araya geliyor ve yoğunlaşıyor. Bir kıvama geldikten sonra içerisine çekilmiş Antepfıstığı ekliyoruz. Bir süre daha harmanlandıktan sonra makineden çıkararak donmaya bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fiyatı 170 TL

Baklavalı dondurmanın fiyatından da bahseden Urhan, “Baklavalı dondurmanın içerisinde zaten baklava ve dondurma var. Buna ek olarak iyi bir oranda çekilmiş Antepfıstığı da oluyor. Yani üç eşsiz lezzet bir arada oluyor. O yüzden baklavalı dondurmanın fiyatı 170 TL civarında” şeklinde konuştu.

"Türkiye’de ilk defa biz yaptık"

Baklavalı dondurmayı ilk kez kendilerinin yaptığını da söyleyen 20 yıllık baklavalı ustası Urhan, “Bunu Türkiye’de ilk defa biz yaptık. Daha önce yapan yoktu. İlk kez yaptık. Denemek isteyen herkesi Gaziantep’e bekliyoruz” diye konuştu.