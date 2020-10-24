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Sıcak havayı gören virüs dinlemedi, kendini dışarı attı
HAVA SICAKLIĞININ ARTMASINI VE HAFTA SONUNU FIRSAT BİLEN İSTANBULLULAR, VİRÜSE RAĞMEN DIŞARIYA AKIN ETTİ. İSTİKLAL CADDESİ VE TAKSİM MEYDANI’NDAKİ KALABALIK DİKKAT ÇEKTİ.
Genel 24.10.2020, 18:35
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Hava sıcaklığının artmasını ve hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular, virüse rağmen dışarıya akın etti. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’ndaki kalabalık dikkat çekti.
Mevsim normallerine göre sıcak bir haftayı geride bırakan İstanbullular, hafta sonunu da fırsat bilerek parklara ve meydanlara akın etti. Son günlerde artış gösteren vakalara rağmen vatandaşlar korona virüse (Covid-19) aldırmadan meydanları doldurdu. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’ndaki kalabalık da dikkat çekti. Meydan ve caddede dolaşan vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kurulana uymadığı, bazı vatandaşların ise maske takmadığı görüldü.
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