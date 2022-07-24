Sıcak havanın tadını sahile akın eden vatandaşlar çıkardı

İstanbul’da hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar soluğu sahillerde aldı. Arnavutköy sahili serinlemek için kendini denize atanlarla dolarken, bir köpeğin serinlemek için denize girdiği anlar kameralara yansıdı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte İstanbullular sahillere akın etti. Sıcaktan bunalıp soluğu Arnavutköy sahilinde alan bazı vatandaşlar balık tutarken, bazıları da kendini denize bıraktı. Boğazın serin sularında keyif yapan vatandaşların yanı sıra bir köpeğin de denize girerek serinlediği anlar kameralara yansıdı. Güzel havanın keyfini balık tutarak çıkaran vatandaş Mehmet Ali Bayram, “Hava güzel, eğlenelim diye geldik keyif için. Aşağı yukarı iki, iki buçuk saattir buradayım. Mezgit tuttum ve mezgit balığı hassas olduğu için suyun içerisinde bekletiyorum. Rahat rahat yiyelim diye. Bir saat daha buradayım, sonra balıkları pişirip taze taze yiyeceğiz” dedi.

“Köpeğim de her zaman geliyor”

Köpeği ile birlikte denize girerek eğlenen Murat Çelik ise, “46 senedir buradayız, Arnavutköy’deyiz. Her zamanki gibi vazgeçilmezimiz. Köpeğim de her zaman geliyor ve yüzüyor” diye konuştu.

"Sıcaktan bunaldık, denize atlayacağız"

Sıcaktan bunalıp kendini boğazın serin sularına bırakan Emrah Özçelik ise, “Her gün geliyoruz. Hava çok sıcak malum, yapacak bir şey yok. Bugün de saat 12.00 gibi geldim. Ailemle geldim, burada yine arkadaşlarla da giriyoruz her gün. Sıcaktan bunaldık o yüzden şimdi denize atlayacağız” dedi.