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Sıcak çorba ile soğuk hamurun birleştiği lezzet; Arabaşı çorbası

Kış aylarının gelmesiyle sofralardaki yerini alan arabaşı çorbası, özel hazırlanan hamuru ile birlikte servis ediliyor. Üniversite mezunu iki çocuk annesi girişimci kadın, açtığı iş yerinde arabaşı çorbasını hamuruyla birlikte yaparak servis ediyor.

Genel 02.01.2022, 10:40
Sıcak çorba ile soğuk hamurun birleştiği lezzet; Arabaşı çorbası

Kış aylarının gelmesiyle sofralardaki yerini alan arabaşı çorbası, özel hazırlanan hamuru ile birlikte servis ediliyor. Üniversite mezunu iki çocuk annesi girişimci kadın, açtığı iş yerinde arabaşı çorbasını hamuruyla birlikte yaparak servis ediyor.

Orta Anadolu’da birçok yörede ara aşı olarak yapılmaya başlayan ve günümüzde arabaşı olarak bilinen çorba en çok merak edilen yemekler arasında yer alıyor. Türk mutfağının saklı kalmış lezzetlerinden olan bu çorba, diğer çorbalara nazaran daha farklı tüketiliyor. Bu lezzetin farkı ise soğuk hamur ile tüketilmesi. Soğuk hamurun buluştuğu arabaşı çorbası, kavrulmuş un, acı biber, tavuk, kaz, hindi gibi hayvan etiyle pişiriliyor. Arabaşının hamuru ise un, su ve tuzla hazırlanıyor. Kaynayan suyun içine atılan un, karıştırılarak bulamaç kıvamına getiriliyor. Daha sonra bir tepsiye dökülen hamur soğutulmaya bırakılarak tüketim için hazırlanıyor. Sofraya gelen soğuk hamur çorba ile beraber çiğnenmeden yutularak tüketiliyor.

“Kendi işimi kurmak istedim”

Konya’da çocuklarını gezdirmek için oturduğu sitenin bahçesinde gezdiği sırada küçük iş yerini fark eden iki çocuk annesi Deniz Hediye, “Mutfak çocukluğumdan beri benim için hobi alanı, mutfakta çalışmayı hep sevdim. Üniversite mezunuyum ama özel sektörde çalışmak istemedim kendi işimi kurmak istedim. Hem benim hobilerimi geliştirebileceğim hem evime çok yakın olan hem de ortamı çok güzel olan bir mekan burası o yüzden kendi sitemin içinde bir yer açmayı uygun gördüm” dedi.

“Kışın her yerde çok olmayan bir lezzet”

Arabaşı çorbasının kış yemeği olduğunu, bu lezzeti yapma konusunda iddialı olduğunu belirten Deniz Hediye, “Ben de Kırıkkaleliyim. 20 yıldır Konya’da yaşıyorum. Yozgatlılar bizim diyor, Konyalılar bizim diyor, biz iki ilin arasında bir yerdeyiz. Elimin lezzetine güvenirim, çeşitlerin hepsi benim elimden çıkıyor, güzel yaptığım şeyleri sunmak istiyorum. Arabaşı da bu lezzetlerin arasındaydı. Kışın her yerde çok olmayan bir lezzet. Talep oldu biz de değerlendirdik. Hamurunun kıvamı özellikle çok önemli. Bu arada biz 2 veya 3 ilçeye servis yaptık. Çok talep olduğu için, dondurulmuş bir şekilde ürünlerimizi ilçelere de otogardan gönderdik. Arabaşına da gelince hamurun kıvamı çok önemli. 1 bardak una 5 bardak su ölçüsüyle yapıyorum. Mutlaka evde bayanlar mutfağa ilgisi olan herkesin aslında yapıp başarabileceği bir şey. Çorbasına gelince de bol bol tavuk, bol bol tavuk suyu, tavukların iyi haşlanması güzel didilmesi ufak ufak özenle yapıldıktan sonra ben herkesin güzel bir şekilde yapacağına inanıyorum. Arabaşının aslında biz şuan sadece tavukla yapıyoruz. Ama bunun hindi ile yapılan tavşan ile yapılan keklikle yapılan birçok çeşidi var” diye konuştu.

Çorbanın kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olduğunu belirten Hediye, hazırlanışını şu şekilde anlattı

“Arabaşı çorbasına öncelikle mesela 5 litrelik tencere için 5 kaşık yağ ve 5 kaşık unu kavuruyoruz. Kavurduktan sonra 2 kaşık domates salçası 1 kaşık biber salçasıyla unu biraz daha çeviriyoruz. Daha sonra tavuk suyu, normal su, didiklenmiş tavuk, kırmızı biber, karabiber ve su ile biraz daha açarak ve bolda limon sıkarak çorbamızı yapıyoruz.”

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