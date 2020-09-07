banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Spor yapmak için en verimli saat bu!
Spor yapmak için en verimli saat bu!
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu
Diyanet'teki ihraçların nedeni ne?
Diyanet'teki ihraçların nedeni ne?
Gıda devleri restoranlarını koronaya göre tasarlıyor
Gıda devleri restoranlarını koronaya göre tasarlıyor

Siber Kariyer Sertifika Programı başlıyor

CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI PROF. DR. İSMAİL DEMİR, “SİBER KARİYER SERTİFİKA PROGRAMI, SİBER VATANIN YENİ UZMANLARINI YETİŞTİRMEYE VE SEKTÖRÜN İHTİYAÇ DUYDUĞU NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞINI SAĞLAMAYA ÖNEMLİ KATKI SUNACAK” DEDİ.

Genel 07.09.2020, 12:58
3
Siber Kariyer Sertifika Programı başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Siber Kariyer Sertifika Programı, Siber Vatanın yeni uzmanlarını yetiştirmeye ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını sağlamaya önemli katkı sunacak” dedi.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen mezun öğrencilerin katılacağı Siber Kariyer Sertifika Programını başlatıyor.

Çeşitli yarışmalarla öğrencilerin teknik kabiliyetleri ölçülecek

Siber Güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen mezun öğrencilerin katılacağı programda 3 hafta boyunca alanında uzman eğitmenler tarafından, Bilgi Güvenliğine Giriş, Linux İşletim Sistemi Temelleri, Temel Ağ Güvenliği, Web Uygulama Güvenliği, Siber Tehdit İstihbaratı, Zararlı Yazılım Analizi, Uygulamalı Sızma Testi, Machine Hacking, Threat Hunting ve Bilgisayar Adli Analizi eğitimleri verilecek. Eğitimlerin yanı sıra program boyunca düzenlenecek CTF’ler ve çeşitli yarışmalarla öğrencilerin teknik kabiliyetleri ölçülecek. 3 haftalık programda, uzman isimlerden mentorluk da alacak öğrenciler, program sonunda küme üyesi firmalarda iş ve staj imkanları yakalama fırsatı kazanacak.

“Ülkemizin olası saldırılarda siber güvenlik çözümlerini üretebilen bir ekosisteme sahip olmasını amaçlıyoruz”

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de konuyla ilgili yaptığı şu açıklamada, “Savunma Sanayii Başkanlığı olarak ülkemizin olası saldırılarda siber güvenlik çözümlerini üretebilen bir ekosisteme sahip olmasını amaçlıyoruz. Bunun için kurduğumuz Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi 170 üyesiyle başarılı çalışmalara imza atıyor. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi bugüne kadar gerçekleştirdiği 150’nin üzerinde eğitim programıyla 4000’e yakın öğrenciye eğitim verdi. Pandemi sürecinde de eğitimlere ara vermeyen Kümelenmemiz, Nisan-Ağustos ayları arasında 30 online eğitim gerçekleştirildi. Siber Kariyer Sertifika Programı da Siber Vatanın yeni uzmanlarını yetiştirmeye ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını sağlamaya önemli bir katkı sunacak. Bu alanda kariyer yapmak isteyen mezun öğrencilerimizi bu programa bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Savunma Sanayii Akademi, CyberThink Düşünce Kuruluşu, Siber Kulüpler Birliği ve Vizyoner Genç tarafından da desteklenen program 5-24 Ekim tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.

Son başvuru tarihi 13 Eylül olan programa, online yazılı sınav, online CTF ve online mülakat aşamalarını geçen 20 kişi kabul edilecek. Programa ilişkin detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenlerin www.siberkariyer.online web sitesini ziyaret etmesi gerekiyor.

Yorumlar (0)
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 07 Eylül 2020
İmsak 05:01
Güneş 06:30
Öğle 13:07
İkindi 16:43
Akşam 19:35
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25