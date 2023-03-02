SHGM: "3 bin 540 sefer ile 617 bin 593 depremzedenin tahliyesi sağlandı"

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), tarafından yapılan açıklamada 6-28 Şubat tarihleri arasında deprem bölgesinden toplam 3 bin 540 sefer ile 617 bin 593 kişinin tahliyesinin sağlandığı belirtildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından 6-28 Şubat tarihleri arasında yapılan tahliye seferlerinin sayısını açıkladı. 6-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen seferler ile ilgili olarak bir basın açıklaması yapan SHGM, "Afetin ilk dakikalarından itibaren, sivil havacılık paydaşlarıyla birlikte bölge illerimize hem insani yardım hem de yoğun tahliye uçuşlarının gerçekleştirilmesini sağladık. En geniş çaplı hava tahliye operasyonu özelliği taşıyan bu organizasyon, başta hasta, yaşlı ve yaralılar olmak üzere bölge insanının hızlı bir şekilde tahliye edilmesinde ve yaraların sarılmasında önemli bir rol oynamıştır" denildi.

"3 bin 540 sefer ile 617 bin 593 kişinin tahliyesi sağlandı"

11 havayolu şirketinin katkısıyla uçuşların gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa ve Hatay illerimizden çok sayıda tahliye uçuşları ile yine bu illerimize yardım seferleri düzenlenmiştir. Afetin yaşandığı ilk günden itibaren (6-28 Şubat), toplam 3 bin 540 sefer ile 617 bin 593 kişinin tahliyesi sağlanmış olup, deprem bölgelerine insani yardım amacıyla düzenlenen 292 sefer ile de toplam 14 milyon 288 bin 701 kilogram kargo taşınmıştır. Ayrıca insani yardım amacıyla 690 yabancı hava aracına uçuş izni verilmiş ve inişleri konusunda koordinasyon işlemleri yapılmıştır" ifadesine yer verildi.