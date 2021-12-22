Sezai Aydın için Musahipzade Celal Sahnesi’nde tören düzenlendi
Hayatını kaybeden oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın için Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi.
Hayatını kaybeden oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın için Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi.
Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ı dün kaybettik. 69 yaşındaki Aydın, diyabete bağlı kalp yetmezliği nedeniyle Ümraniye'deki özel bir hastanede yaşamını yitirdi.
Sezai Aydın'ın uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığını belirten oğlu Arda Aydın acı gerçeği Instagram hesabından açıkladı. Aydın, "Basında yer alan 'koronavirüsten vefat etti' haberleri doğru değil. Babam zatürre geçirdi, bir süre önce de sağ bacağı ampute edildi bilmeyenler için… Sol bacağındaki diyabetik yaraları açıldı. Tekrar vücudunda yoğun bir enfeksiyon vardı, yoğun bakımda tutuluyordu. Enfeksiyondan mütevellit iyileşememe durumu söz konusu oldu. Yapılan son iki Covid testi de negatif çıktı. Kalp yetmezliğinden vefat etti babam." ifadelerini kullandı.
Usta sanatçı, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Aydın için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Musahipzade Celâl Sahnesi'nde tören düzenleniyor. Aydın'ın naaşı ardından, öğle namazına müteakip Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedilecek.
Sanatçı ayrıca, "John Rambo", "Rocky Balboa" ve "Fred Çakmaktaş" karakterlerini seslendirmesiyle tanınıyordu.
EŞİ DE GEÇEN AY VEFAT ETMİŞTİ
Sanatçı Sezai Aydın'ın kadın hakları savunucusu ve psikolog eşi Fatma Çiğdem Aydın, geçtiğimiz ay kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.
ROL ALDIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI
Nekrassov : Jean-Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2012
Buluşma Yeri : Duşan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007
Tekrar Çal, Sam : Woody Allen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
Seni Seviyorum : William Douglas - Tiyatrokare - 2005
Hadi Öldürsene Canikom : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004
Dosya : Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003
Pazartesi Perşembe : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000
Lüküs Hayat : Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999
Tatlı Çarşamba : Murıel Resnık
FİLMLER
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000
Kurtlar Vadisi Gladio - 2009
DİZİLER
Koca Koca Yalanlar - Rıza - 2018
Altınsoylar - Mülayim Altınsoy - 2016
Gönül İşleri - Muzaffer - 2014
Alemin Kıralı - Genco Panço - 2012-2013
Yahşi Cazibe - Patron Hulusi - 2010-2012
Çocukluk Günleri - 2009
Avrupa Yakası - Konuk Oyuncu: Mahalle Berberi - 2009
Gece Gündüz - 2008
Hakkını Helal Et - Konuk Oyuncu-2008
Sessiz Gemiler - 2007
Gizli Patron - 2006
Ömer Seyfettin: Perili Köşk - 2005
Beni Bekledinse - 2004
Serseri - 2003
Kınalı Kar - 2002
İç Güveyi Billy - 1999
Örümcek - 1998
Kanal Yumuşak G - 1998
Yeni Bir Yıldız - 1997
Umut - 1997
Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar - 1993
Kaynanalar - 1974
Aşk Bir Hayal - Konuk Oyuncu: Mümtaz Amca
SESLENDİRMELERİ
Peter Pan Kaptan Hook
Taş Devri'ndeki Fred Çakmaktaş karakteri (Çizgi film)
Cosby Show dizisinde Bill Cosby karakteri
Obelix (Hopdediks)
Sylvester Stallone
Ayı Yogi (Çizgi film)
Robert de Niro
Al Pacino
Red Kit'teki Joe Dalton karakteri (Çizgi film)
İnanılmaz Aile Edna
Shrek Sonsuza Dek Mutlu
Testere 4,5,6,7 John Kramer