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Şeyhülkurrâ Hafız Mikdat Temiztürk hoca Fatih’te son yolculuğuna uğurlandı

Şeyhülkurrâ Hacı Hafız Mikdat Temiztürk hoca, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Genel 28.06.2021, 19:23
Şeyhülkurrâ Hafız Mikdat Temiztürk hoca Fatih’te son yolculuğuna uğurlandı

Şeyhülkurrâ Hacı Hafız Mikdat Temiztürk hoca, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Halk arasında “Kesik Bacak” lakabıyla bilinen merhum İsmail Hakkı Bayrı Efendi’nin baş kalfası ve hizmetkârı olarak tanınan Şeyhülkurrâ Hacı Hafız Mikdat Temiztürk hoca, bugün Fatih Camii’nde yapılan cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile merhum hocanın pek çok talebesi ve aile yakınları katıldı. İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı’nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Şeyhülkurrâ Hacı Hafız Mikdat Temiztürk’ün naaşı, sevenlerinin duaları eşliğinde Eyüpsultan’daki aile kabristanına defnedildi.
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