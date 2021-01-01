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Şeyh Edebali Türbesi bölgesi sessizliğe büründü
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecik’te de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile Şeyh Edebali Türbesi adeta sessizliğe büründü.
Genel 01.01.2021, 16:49
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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecik’te de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile Şeyh Edebali Türbesi adeta sessizliğe büründü.Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi’nin kayınpederi, devletin manevi kurucu olan Şeyh Edebali Türbesi’ni günde binlerce kişi ziyaret ederken, tarihi bölge pandemi ve kısıtlamalar ardından sessizliğe büründü. Yerleşke içinde bulunan 1332 yılında yapılan tarihi Orhangazi Camii bugün Cuma namazı için gelen vatandaşlarla bir nebze olsun hareketlilik yaşanırken, türbenin kısıtlama sürecinde kapısının kilitli olduğu görüldü. Cuma namazına gelen vatandaşlar Şeyh Edebali Türbesine çıkarak türbe dışından dua okurken, bu sürecin geçmesini temenni ettiler.
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