Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı
SEYFİ DURSUNOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Huysuz Virjin karakteriyle tanınan ve 87 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dursunoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.
Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu geçtiğimiz günlerde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 87 yaşında hayatını kaybetmişti. Dursunoğlu’nun cenazesi Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine çok sayıda sanatçı, aile yakınları ve arkadaşları katıldı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle cenazeye gelen herkesin maske taktığı görüldü.
Dursunoğlu tüm mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışladığı öğrenildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Southampton
|37
|49
|12. Everton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25
|İmsak
|03:51
|Güneş
|05:42
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:39
|Yatsı
|22:22