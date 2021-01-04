SEY Vakfı girişimci gençler arıyor

Semra &Enver Yücel (SEY) Vakfı tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan genç girişimciler yarışmasına başvurular 5 Ocak 2021 tarihinde başlıyor.

Türkiye çapında tüm lise öğrencilerinin başvuru yapabileceği “genç girişimciler” yarışmasında öğrenciler, eğitim ve çevre ana başlıkları altındaki kategorilerde yarışmaya katılabilecek.

Eğitim alanında, nitelikli eğitim, eğitimde eşitsizliklerin giderilmesine yönelik yenilikçi fikirler, eğitim teknolojileri, yenilikçi eğitim uygulamaları ve oyunlaştırma, çevre alanında ise, iklim, canlılar, su döngüsü, akıllı tarım, yeşil teknolojiler, yenilenebilir ve temiz enerji, akıllı ulaşım, sürdürülebilir toplum ve şehirler, kaliteli yaşam ve açlık-yoksulluk başlıklarında projeler üretebilecek.

SEY Vakfı genç girişimciler yarışmasına katılan öğrenciler süreç boyunca alanında uzman isimlerle sık sık bir araya gelerek eğitim alacak, projelerini geliştirebilmeleri için onların deneyimlerinden faydalanacak.

Yarışmanın ana unsurlarının başında Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları ile örtüşen projeler olması geliyor. Nitelikli eğitim, eşitsizliklerin azaltılması ve iklim değişikliğini düzeltme gibi 17 ayrı küresel amacın günlük hayatta da uygulanması büyük önem taşıyor.

5 Ocak 202ü Bahçeşehir Üniversitesinde yüzde 100 burslu lisans eğitimi, ikincilik ödülü yüzde 75 burslu lisans eğitimi, üçüncülük ödülü ise projenin içeriğine göre sektöründe lider firmalarda staj programı olarak belirlendi.

Begüm Yücel : “Bir icat birçok şeyi değiştirebilir”

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel bir fikrin bile dünyayı değiştirebileceğinin altını çizerek “Lise öğrencileri gelsinler ve başımıza icat çıkartsınlar. Bir icat birçok şeyi değiştirebilir. Genç girişimciler yarışması ile birlikte yepyeni yeteneklerin ortaya çıkacağını düşünüyoruz çünkü bu sınırları olan bir yarışma değil. Tamamen öğrencilerin hayal gücüne, inancına, azmine bağlı. Fikri ve projesi olan tüm lise öğrencilerimizi bu yarışmaya davet ediyoruz. Bu sayede yeni ufukların açılacağına, kendilerine yeni bir gelecek inşa edeceklerine inanıyoruz” dedi.