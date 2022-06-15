banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Fauci, korona virüse yakalandı
Fauci, korona virüse yakalandı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı

Sevinç İnönü’nün VIP terminaline alınmadığı iddiaları asılsız çıktı

Eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü’nün İstanbul Havalimanı VIP terminaline alınmadığını iddiaları üzerine yapılan araştırma sonucu, iddianın asılsız çıktığı belirtildi.

Genel 15.06.2022, 23:13
Sevinç İnönü’nün VIP terminaline alınmadığı iddiaları asılsız çıktı

Eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü’nün İstanbul Havalimanı VIP terminaline alınmadığını iddiaları üzerine yapılan araştırma sonucu, iddianın asılsız çıktığı belirtildi.

Medyada bugün çıkan bazı iddialara göre, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü’nün VIP terminaline alınmadığı iddia edilmişti. Edinilen bilgiye göre, yapılan araştırma sonucunda iddianın asılsız çıktığı ifade edildi. Buna göre VIP kayıtlarında yapılan taramada yakın tarihte Sevinç İnönü’nün İstanbul Havalimanı VIP Terminali’ni kullanma talebinin bulunmadığı ve VIP Terminali’nde görevli personelle haberde belirtilen şekilde bir konuşmanın geçmediği kaydedildi. Ayrıca, Sevinç İnönü’nün son olarak 11.07.2019 tarihinde Londra gidiş ve 26.07.2019’da ise Londra dönüş uçuşunda havalimanı VIP Terminali’ni kullandığının tespit edildiği aktarıldı.

Yorumlar (0)
19°
açık