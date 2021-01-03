Sevimli tilki böyle görüntülendi

Çanakkale’de yaşayan ve hobi amaçlı fotoğraf çeken Devrim Gürkan, Çanakkale Şehitliğinde ziyaretçilerden kaçmayarak sık sık poz veren sevimli tilkiyi fotoğrafladı. Gürkan’ın çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasıyla birçok takipçi de aynı tilkinin kendi çektikleri fotoğraflarını paylaştı.

Çanakkale’de esnaflık yapan ve boş zamanlarında Çanakkale’nin tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğraflayan Devrim Gürkan, Çanakkale Şehitliğini fotoğraflamak için arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği ziyarette arazide sevimli bir tilkiyle karşılaştı. İnsandan ürkmeyen tilkinin meraklı gözlerle kendisini seyrettiğini fark eden Gürkan, "Bu sevimli tilkinin daha önce pek çok kişi tarafından kaydedilmiş görüntüsünü görmüştüm. Bu kez bana denk geldiği için çok mutlu oldum ve çok güzel fotoğraflarını çekmeyi başardım" dedi.

Gürkan eve döndükten sonra fotoğrafları sosyal medyada paylaşınca bu kez aynı tilkinin farklı kişilerce çekilmiş onlarca fotoğrafını fark etti. Kısa sürede yüzlerce beğeni alan fotoğraflar doğaseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Zaman zaman insanların bu tilkiyi beslediğini de ifade eden Gürkan, "Tarihi yarımadada manevi duyguların had safhada olduğu bir anda böyle renkli bir görüntü ile karşılaşmak çok hoştu açıkçası. İnanılmaz bir bütüncül manzara oldu bizim için, hemen o an fotoğraflamaya başladık ve yaban hayatı için gerçekten eşsiz görüntüler çıktı, çok mutlu olduk. Şundan eminiz ki biz yabana zarar vermediğimiz sürece yaban bize daha yakın olmaya devam edecek emin olabilirsiniz. Ve biz bu güzel ve özel canlıları daha yakından görmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Tarihi yarımada içerisinde olduğu için tilkinin güvende olduğunu belirten sosyal medya kullanıcıları giden insanlara ve görevlilere de tilki ve benzer yaban hayvanları için daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.