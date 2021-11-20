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SeturTech'in Smart Travel Hackathon'una başvurular 30 Kasım'da sona erecek

- Katılımcılar, hackathonda 3-4 kişilik ekipler halinde yarışacak ve toplamda 27 bin TL’lik ödülün sahibi olacak

Genel 20.11.2021, 12:55
SeturTech'in Smart Travel Hackathon'una başvurular 30 Kasım'da sona erecek

İSTANBUL (AA) - Setur’un, şirketin teknolojik dönüşüm yolculuğuna liderlik etmek üzere hayata geçirdiği SeturTech markasının, Divan, Otokoç Otomotiv, Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Kworks ve Microsoft iş birliğiyle 4-12 Aralık'ta online gerçekleştireceği Smart Travel Hackathon’a başvurular 30 Kasım’da sona erecek.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur’un, şirketin teknolojik dönüşüm yolculuğuna liderlik etmek üzere hayata geçirdiği SeturTech markası, 4-12 Aralık 2021 tarihleri arasında Smart Travel Hackathon gerçekleştirecek.

SeturTech’in, Divan, Otokoç Otomotiv, Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Kworks ve Microsoft iş birliğiyle online olarak düzenleyeceği Smart Travel Hackathon’a başvurular 30 Kasım’a kadar sürecek.

Setur, seyahat teknolojileri alanında kilit rol üstlenen SeturTech markasıyla kurumsal ve bireysel seyahat yönetimi alanındaki operasyon gücünü, bilgi birikimini, tecrübesini, en güncel ve öncü teknolojilerle birleştirdi. Smart Travel Hackathon ise şirketin yenilikçilik ve yaratıcılığa verdiği değere bir kez daha dikkati çekiyor.

Katılımcılar, Smart Travel Hackathon’da 3-4 kişilik ekipler halinde yarışacak ve toplamda 27 bin TL’lik ödülün sahibi olacak. Bu ödülün yanı sıra seçilen ekiplerden biri Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Kworks Ön Kuluçka Programı’na katılım hakkı elde edecek.

Bu ekip, ortaya koyduğu iş fikrini Kworks tarafından sağlanan eğitimler ve mentorlük seansları ile büyütme fırsatı bulacak. Kazanan ekipler ayrıca Hackathon partnerlerinden Divan, Otokoç Otomotiv ve Microsoft tarafından verilecek sürpriz ödüllerin de sahibi olacak.

Smart Travel Hackathon’a katılmak isteyenler, "www.smarttravel.setur.com.tr" adresinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.

- SeturTech'den turizmi dijitalleştirecek uygulamalar

SeturTech markası çatısı altında faaliyet gösteren Setur Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Merkezi, turizm alanında yapay zekadan yararlanarak akıllı sistemler üzerine yoğunlaşıyor. Misafirlerini ve çalışanlarını yapay zeka kullanarak tekrarlı işlerden kurtarmayı, kolay ve hızlı seyahat planlamayı ve bu dijital çözümlerle misafirlerine kişiselleştirilmiş ayrıcalıklı hizmetler sunmayı hedefliyor.

Yeni teknolojiler ile tatil planlarını yapmak isteyenleri sanal seyahat asistanlarıyla buluşturmak için çalışmalarını sürdüren SeturTech, turizm ve duty free alanlarında müşteri analizi, talep tahmin, dinamik fiyatlama, sosyal medyadan hem görsel hem de metinsel veri çıkarımı gibi birçok proje yürütüyor. Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti (IoT), Makine Öğrenmesi, (ML), İzlenebilir Yapay Zeka Algoritmaları, Doğal Dil İşleme ve Görüntü İşleme Algoritmaları kullanarak, müşteri davranışlarını analiz eden akıllı uygulamalar geliştirerek geleceğin vizyonunu gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bu vizyon doğrultusunda gençler ile proje üretmeyi hedefleyen Setur, 2019 yılında Setur Travel Datathon, 2020 yılında da Setur Travel Smarttech Hackathon’u düzenlemişti.

#setur #Smart Travel Hackathon
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