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Setur’da erken rezervasyon dönemi başladı

- Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller:- "2022 yılında ülkemiz için turizmin ivmeleneceği bir dönem olmasını bekliyoruz. Başta Almanya ve İngiltere olmak üzere tüm Avrupalı seyahatseverler Türkiye’ye gelmeyi bekliyor"- "Bu nedenle otellerde 2021 yılından farklı olarak müsait yer bulmak çok zor olacak"

Genel 17.11.2021, 11:42
Setur’da erken rezervasyon dönemi başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, erken rezervasyon fırsatlarında yüzde 50’ye varan indirimler sunuyor.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, tüm yıla yayılan avantajlı fiyatlarla misafirlerine güvenilir ve hesaplı tatil imkanı sunan Setur, 15 Kasım haftasında başlayan erken rezervasyon kampanyasında yüzde 50’ye varan indirimler sağlıyor.

Kampanya, tatil planlayanlara ödemelerini diledikleri gibi seçme olanağı sunarken, isteyenler yüzde 25 önden ödeme yaparak indirimli fiyatı garantiliyor, isteyenler ödemelerini 4 ay erteliyor ya da 18 ay taksit seçeneğini tercih ediyor.

Misafirlerine, Kültür ve Turizm Bakanlığının Güvenli Turizm Sertifikasyon Belgesi’ne sahip tesisler ile birçok farklı seçeneği bir arada sunan Setur’un çalıştığı tesisler arasında, ilgili kurumların verdiği ISO, HACCP gibi güvenlik belgelerine sahip oteller de bulunuyor.


- "Erken rezervasyon geçmiş yıllara oranla daha kritik"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, erken rezervasyon kampanyasıyla tatilseverlere 2022 yazında Bodrum, Belek, Kemer, Çeşme, Fethiye, Side gibi ana destinasyonlara ek olarak, Selimiye, Bozburun, Datça, Cunda, Akyaka, Kaş, Kalkan gibi birbirinden güzel butik otellerin olduğu destinasyonlarda güvenilir ve fiyat avantajlı tatil imkanı sunduklarını belirtti.

2022 yılında Türkiye için turizmin ivmeleneceği bir dönem olmasını beklediklerini ifade eden Temeller, şunları kaydetti:

"Başta Almanya ve İngiltere olmak üzere tüm Avrupalı seyahatseverler Türkiye’ye gelmeyi bekliyor. Bu nedenle otellerde 2021 yılından farklı olarak müsait yer bulmak çok zor olacak. Doluluk oranıyla beraber fiyatlarda da artış yaşayacağımızı öngörüyoruz. Buradan yola çıkarak erken rezervasyonun geçmiş yıllara oranla çok daha kritik olduğunu söyleyebiliriz. Misafirlerimiz için hem istenilen otelde yer bulmak hem de doğru fiyata rezervasyon yaptırmak için erken davranmanın her zamankinden çok daha önemli olduğunu belirtmek isteriz."

Temeller, Setur olarak, her yıl tatilcilere sundukları erken rezervasyon fırsatında 2022 yaz tatili için yine yüzde 50’ye varan indirimler ve kişilerin tercihlerine göre farklı ödeme seçenekleri sunduklarını bildirdi.

Salgın başlangıcından itibaren tatilcilerin güvenliğini her şeyin önünde tuttuklarını ve gerekli sertifikasyonlara sahip otellerle çalıştıklarını aktaran Temeller, "Misafirlerimizi yurt içinde 'Güvenli Turizm Serfikası' alan otellere yönlendirmeye ve turlarımızda alınan önlemlere dikkatle uymaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Setur’un 15 Kasım'da sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği kullanıcı anket sonuçları da erken rezervasyona gösterilen ilgiyi ortaya koyuyor.

Sonuçlara göre, bu kampanyalarından yararlanmak isteyenler yüzde 77 gibi çok yüksek bir orana sahip bulunuyor. Bu dönemde sunulan tüm fırsatlar tatil planları için cazip öneriler olarak değerlendiriliyor ve anket sonuçları en çok tercih edilen destinasyonun yüzde 60 ile Ege Bölgesi olduğunu gösteriyor.

#Erken rezervasyon #Oktay Temelle #setur
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