banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
TBMM'de 2021 yılı böyle geçti!
TBMM'de 2021 yılı böyle geçti!
Libya’da seçim kaosu
Libya’da seçim kaosu
1700 yıllık zeytinyağı bulundu
1700 yıllık zeytinyağı bulundu
Borsa İstanbul’dan yeni Vadeli İşlem Sözleşmesi
Borsa İstanbul’dan yeni Vadeli İşlem Sözleşmesi

Setur, “en yüksek müşteri memnuniyeti” sağlayan turizm şirketi oldu

- Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller:- "İkinci kez elde edilen bu başarıdan ve müşteri memnuniyeti değerini bu yıl yükseltmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Genel 24.12.2021, 10:57
Setur, “en yüksek müşteri memnuniyeti” sağlayan turizm şirketi oldu

İSTANBUL (AA) - Setur, SIA Insight ile her yıl gerçekleştirdiği müşteri memnuniyeti araştırmasında, 86,0’lık değer ile ikinci kez müşteri memnuniyeti en yüksek olan turizm şirketi unvanını aldı.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, SIA Insight tarafından yapılan turizmde müşteri memnuniyeti araştırmasında Setur, geçen yılın ardından 2021 yılında da en yüksek memnuniyeti sağlayan şirket oldu.

Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, sektör için zorlu geçen 2021 yılı için yapılan değerlendirmede, 79,7 olarak belirlenen sektör endeks değerinin çok üzerinde olan 86,0’lık değere ulaştı. Bu değer ile Setur, geçen yıl elde ettiği 84,05’lik değerin de üzerine çıkmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, ikinci kez elde edilen bu başarıdan ve müşteri memnuniyeti değerini bu yıl yükseltmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Setur olarak, son iki yıldır salgının oluşturduğu olağandışı koşullarda operasyonlarımızı yürütüyoruz. Bu çerçevede hem çalışanlarımızın hem de misafirlerimizin güvenliği için tüm önlemleri alıyoruz. Misafirlerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vererek memnuniyetlerini sağlamak üzere her zaman olduğu gibi salgın döneminde de tüm departmanlarımızla hem misafirlerimizin hem de sektör paydaşlarımızın sağlığını gözeterek geleceğe yönelik yeni modeller oluşturmaya özen gösteriyoruz. Misafirlerimizi yurt içinde 'Güvenli Turizm Sertifikası' alan otellere yönlendirmeye ve turlarımızda alınan önlemlere dikkatle uymaya devam ediyoruz. Ayrıca, iptal ve değişiklik isteyen tüm misafirlerimize gerekli desteği vererek seyahatin başlamasından 72 saat öncesine kadar para iade güvencesi veriyoruz. Salgın döneminde zorunlu olarak yapılan iptal ve iadelerde misafirimizi mağdur etmeden süreci başarıyla tamamladık. Tüm bu çalışmalarımızın misafirlerimiz tarafından takdir edilmesi nedeniyle de çok mutluyuz.”

Setur olarak, bu zorlu dönemde yeni dinamiklere hızlıca karşılık verdiklerini aktaran Temeller, “Önümüzdeki dönemde de teknolojik alt yapımızı kullanarak misafirlerimizin güven duydukları seyahati kolayca gerçekleştirebilecekleri alternatifler yaratmak, sektörümüzü daha iyi bir noktaya taşımak için çalışacağız. Yurt içinde Erken Rezervasyon kampanyamız başta olmak üzere, sağlıklı, güvenli ve avantajlı seyahat önerilerimizi sürdüreceğiz. Biz Setur olarak kaliteli ve güvenilir hizmet vermekten dolayı büyük gurur duyuyoruz. 2022’de ve daha ileri ki yıllarda da aynı vizyon ve yaklaşımla yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bu arada, müşteri memnuniyetinde sektör birinciliği, bağımsız araştırma şirketi SIA Insight’ın Temmuz-Kasım 2021 döneminde 1.677 katılımcı ile, kantitatif araştırma yöntemleri kullanılarak 11 turizm acentesi üzerinden değerlendirilen müşteri memnuniyet araştırmasının toplam memnuniyet endeksi sonucuna göre belirleniyor.

#setur #Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8