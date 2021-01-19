Sesli kütüphane gönüllü okuyucularını arıyor

Çankaya Belediyesi’nin görme engelli vatandaşlar için uyguladığı sesli kütüphane yeni okuyucularını arıyor.

Görme engelli vatandaşlar için Çankaya Belediyesi’nin uyguladığı sesli kütüphaneye gönüllü olarak kitap seslendirip vatandaşlara sunmak isteyenler, mikrofon veya cep telefonu ile okudukları 1 dakikalık mp3 ya da mp4 deneme kayıtlarını e-posta yoluyla iletebilecekler.

Sesli kütüphane kriterlerine uygunluğu belirlenen kişilere evde kitap seslendirmeleri ile ilgili Çankaya Belediyesi tarafından teknik ekipman gönderileceği ve kayıt süreci hakkında bilgi verileceği belirtildi. Kayıtları onaylanan ve Ankara’da ikamet eden oyuncular, sonraki dönemlerde de sesli kütüphane kayıt stüdyosunda kitap okumaya devam ederek görme engelli vatandaşların kitapla buluşmasına katkı verebilecek. Başvurmak isteyen vatandaşlar kitaplarinsesiol@cankaya.bel.tr adresinden iletişim bilgileri ile birlikte deneme kaydını gönderebilecekler.