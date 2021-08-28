Servet Kabaklı, mezarı başında anıldı

Türk Edebiyat Vakfı Başkanı ve gazeteci yazar merhum Servet Kabaklı, ölümünün 6’ıncı yılında Eyüpsultan Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı ve gazeteci yazar merhum Servet Kabaklı, vefatının 6’ıncı yıl dönümünde ailesi, yakınları ve Türk edebiyat dünyasından isimlerinin katılımıyla düzenlenen törenle anıldı. Servet Kabaklı’nın mezarı başında düzenlenen anma törenine, eşi Muhterem Kabaklı, oğlu Ahmet Burak Kabaklı, gelini Ayşe Melek Kabaklı ve torunu Semiha Selcen Kabaklı, ağabeyi Serhat Kabaklı, Türk Edebiyatı Vakfı’nın üyeleri ve basın camiasından dostları katıldı.

Türk ve Doğu Türkistan bayraklarının asıldığı Kabaklı’nın mezarı başında, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Sultanahmet’teki Türkistan aşevinde saat 13.30’da okunacak mevlid-i şerif için duyuru yapıldı.

“Orta Asya’da bir Türk birliği olsun isterdi”

Vefatının altıncı yılında rahmetli babasını mezarı başında andıklarını dile getiren oğlu Ahmet Burak Kabaklı, “Orta Asya Türk milliyetçiliğinin yeri gelen temsilcilerindendi rahmetli babam. Bu sene altıncı yılını idrak ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Açtığı yolda hedeflediği düzeyde devam ettirmeye çalışacağız. Onun idealleri vardı. İsterdi ki Orta Asya’da bir Türk birliği olsun. Biz de onu istiyoruz” dedi.

“Hep anılarla yad ediyoruz”

Çok iyi bir baba aynı zamanda çok iyi bir dede olduğunu anlatan Gelini Ayşe Melek Kabaklı, “Çok iyi bir baba aynı zamanda çok iyi bir dedeydi. Hep yaptığı güzel şeylerle ve hep anılarla yad ediyoruz. Allah onun gibi ailesini seven etrafına yardımcı olan biriyle beraber olmayı herkese nasip etsin” ifadelerinde bulundu.