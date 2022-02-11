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Sert geçen kış ve yaşanan kar yağışı arıcıları sevindirdi, verimli bir sezon bekleniyor

Güzel bir kış geçirdiklerini belirten Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, “Bu bölge güzel bir kar yağış aldı. Arılarımız da Aralık ayı itibariyle bu bölgede kış uykusuna geçti. Verimli bir şekilde bahar ayına gireceğimizi ümit ediyoruz. Özellikle arıların kış dinlenmesi ne kadar sağlıklı olursa bahardaki verim, arıların gelişimi ve sağlıklı olması bir o kadar artı olarak yansımaktadır. 2022 yılı bizler için verimli bir sezon olacak” dedi.

Genel 11.02.2022, 10:04
Sert geçen kış ve yaşanan kar yağışı arıcıları sevindirdi, verimli bir sezon bekleniyor

Güzel bir kış geçirdiklerini belirten Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, “Bu bölge güzel bir kar yağış aldı. Arılarımız da Aralık ayı itibariyle bu bölgede kış uykusuna geçti. Verimli bir şekilde bahar ayına gireceğimizi ümit ediyoruz. Özellikle arıların kış dinlenmesi ne kadar sağlıklı olursa bahardaki verim, arıların gelişimi ve sağlıklı olması bir o kadar artı olarak yansımaktadır. 2022 yılı bizler için verimli bir sezon olacak” dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da bu yıl istenilen kar yağışı alındı. Yağışlar herkesi olduğu gibi arıcıları da sevindirdi. Geçen sene yaşanan kuraklık ve toz aşınımıyla son 10 yılın en düşün verimini alan arıcılar, bu yıldan ümitli. Arıların sağlıklı bir kış dinlenmesi geçirdiğini aktaran Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, bununla birlikte verimli bir bahar ayına girileceğini söyledi. Yağışların aynı zamanda floraya bir zenginlik katacağını ifade eden Canbay, 2022 yılının geçen seneye göre verimli geçeceğini dile getirdi.

"Kar yağışından dolayı çok güzel bir mevsim geçiriyoruz"

Arıcılığın yüzde 75’inin doğayla temaslı bir faaliyet alanı olduğunu belirten Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, “Yüzde 25’de arıcılarımızın sektöre katma değer sağlamasıyla yapılan bir tarımsal faaliyettir. Özellikle bizler de bu yıl bölgedeki kar yağışlarından memnuniyet içerisindeyiz. Arıcılık faaliyetlerini bizler 12 ay içerisinde 3 aşamaya ayırmaktayız. İlk aşaması, erken baharda başlayıp nektar akışının olumuna kadar geçen süredeki arıcılık tarafından desteklenen yüzde 25 katma değer sağladığı sezon içermektedir. Daha sonraki sezon ise tamamen bölgenin cazibesi, nektar akışı ve polenin olmasıyla arıcılığın kendi yürümesi olan bir dönemdir. En son olarak da kış koşullarının oluşmasıyla beraber arıcılıkta durağan bir noktaya girilir. Bizim bu bölgelerde Ekim ayında başlayarak, Mart ayına kadar devam etmektedir. Özellikle bizler bu sene Ekim ayından sonra bu bölgede kış koşullarını arıcılık koşullarını çok uygun olarak görmekteyiz. Bu bölgede son 15 yılın yağış oranlarına baktığımız zaman Elazığ 42 il içerisinde iklim değişikliğinden kaynaklı hızlı çölleşen ve kuraklaşan iller arasındaydı. Çok şükür bu yıl kar yağışından dolayı çok güzel bir mevsim geçiriyoruz” diye konuştu.

“Bu sene ümitliyiz, güzel bir kış geçirdik”

Şubat ayına kadar nektar ve polen akışının söz konusu olmadığını aktaran Canbay, “Arılar burada stabil bir dönem yaşamaktadır. Bu dönemlerde arıların kış uykusu dediğimiz şekilde geçirmesi verimli bir koloninin bahara çıkışı için en önemli unsurlardan biridir. Bu sebepten dolayı son yıllara kadar bu bölge özellikle yağış almamasından, düzensiz iklim koşullarından dolayı arılarımızda hem strese sebep oluyordu hem verimli bir şekilde bahara çıkışında olumsuzluk gözlemleniyordu. İnşallah bu konuda bu sene ümitliyiz. Güzel bir kış geçirdik. Bu bölge güzel bir kar yağış aldı. Arılarımız da Aralık ayı itibari ile bu bölgede kış uykusuna geçti. Verimli bir şekilde bahar ayına gireceğimizi ümit ediyoruz. Özellikle arıların kış dinlenmesi ne kadar sağlıklı olursa bahardaki verim, arıların gelişimi ve sağlıklı olması bir o kadar artı olarak yansımaktadır” şeklinde konuştu.

“Biz 2022 yılının verimli geçeceği kanaati içerisindeyiz”

Geçen yıl kovan başına 4 ile 6 kilogram arası bal hasadı gerçekleştirdiklerini ifade eden Canbay, “Son 10 yılın en kötü yılını geçen sene yaşadık. Şu anki kış koşulları arıcılık sektörü açısından olumlu gelişmesinden dolayı biz 2022 yılının verimli geçeceği kanaati içerisindeyiz. Çünkü kışı hakikaten kış olarak geçtiği zaman arıcılıkta baharda bir o kadar güzel oluyor. 2022 yılının verim kapasitesinin geçen seneye göre daha iyi olacağı kanaatini taşımaktayız. Kışların sert geçmesi bazı kesim tarafından olumlu görünmese de arıcılık sektöründe umut verici durumlar ortaya koymakta ve bizi sevindirmektedir. Gerçekten bizler bu yağıştan umutlu ve mutluyuz. 2022 yılı bu yağışlar dolayısıyla mevsimler olarak floraya bir zenginlik katacak verimli bir yıl sezon geçireceğiz” diye kaydetti.

Bahar ayı için çok umutlu olduklarını belirten Canbay, “2022 yılı bizler için verimli bir sezon olacak. Ancak arıcılıkta tarımsal girdi kalemlerimiz bulunmaktadır. Özellikle erken baharda nektar ve polen akışının zayıf olmasından dolayı arıcılarımızın tarımsal girdi olarak en çok kullandığı şeker temini söz konusudur. Şu anda fabrikalardan şeker temininde problem yaşamaktayız. İnşallah yetkililer bu konuya sezona girmeden önce bir çözüm bularak bu sorun ve sıkıntıyı bertaraf etmiş olacaklar” dedi.

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