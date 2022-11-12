Seramik sektörüne İstanbul dopingi

60 milyar dolar büyüklüğe sahip olan dünya seramik pazarında, Türkiye seramik sektörünün yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracatı bulunuyor. Sektör 5 milyar dolar değerinde üretim yapıyor, bunun yüzde 40’ını ihraç ediyor.

İstanbul’da düzenlenen Seramik Banyo Mutfak Fuarı’na, İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Polonya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya, Çin, BAE, Avustralya, Kolombiya ve Hong Kong başta olmak üzere 100’den fazla ülkeden ve yerli 100 binin üzerinde ziyaretçi katldı.

Zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, mutfak ve dekorasyon, ambalajlama, depolama gibi alanlarda sektörün en yenilikçi ürün, tasarım, malzeme ve teknolojilerine sahne olan fuar, yeni trendlerin de belirleyicisi oldu.

Yıldan yıla artan istikrarlı büyüme grafiği ile dikkati çeken fuarın önümüzdeki yıl daha büyük alanı kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmalar şimdiden yapılmaya başlandı.