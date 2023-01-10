Senegal’de şehirler arası otobüslerin 23.00-05.00 arasında çalışması yasaklandı

Senegal’de 8 Ocak’ta 38 kişinin öldüğü otobüs kazasının ardından şehirler arası yolcu ve mal taşıyan otobüslerin 23.00-05.00 saatleri arasında çalışması yasaklandı.

Senegal’de 38 kişinin öldüğü 8 Ocak’taki otobüs kazasının ardından ülke genelinde yeni önlemler alındı. Başbakan Amadou Ba yaptığı açıklamada, şehirler arası yolcu ve mal taşıyan otobüslerin 23.00-05.00 saatleri arasında çalışmasının yasaklandığını duyurdu. İkinci el lastik ithalatının da yasaklandığını aktaran Ba, yolcu ve mal taşıyan otobüslerde hızın saatte 90 kilometreye sabitleneceğini belirtti.

Açıklanan yeni önlemlerin 72 saat içerisinde uygulamaya gireceğinin altını çizen Ba, "Ertelenmemeli, taviz verilmemeli. Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için çıkarılan kuralları ihlal edenlere karşı taviz verilmeyecek" dedi.

Senegal’de her yıl 700 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Ülkede 8 Ocak’ta Kaffrine kenti yakınlarında iki otobüsün çarpışması sonucu 38 kişinin hayatını kaybetmiş, 87 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından 9 Ocak’ta ülkede 3 günlük yas ilan edilmişti.